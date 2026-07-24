Nintendo heeft mogelijk de Xenosaga IP in handen

Toen Nintendo jaren geleden Monolith Soft volledig overnam tot hun eigen studio kwam daar hun befaamde Xenosaga IP niet bij. Die IP bleef in handen van Bandai Namco die er vervolgens nooit meer iets mee gedaan heeft. Dat lijkt nu anders te zijn, tenminste dat wordt gedacht door de overzichtstrailer van de Switch 2-versie van Xenoblade Chronicles 2. Daarin werd een nieuwe Rare Blade, Momo, onthuld en dat een personage uit de oorspronkelijke Xenosaga franchise van Monolith Soft.

Het bijzondere is echter dat de trailer nergens een copyright van Bandai Namco of een andere derde partij heeft staan. Iets wat wel moet als het een samenwerking zou zijn. Bovendien is het opvallend dat Bandai Namco een licentiepagina heeft van alle franchises waarvan ze een licentie hebben, deze kun je hier vinden. Via Wayback Machine blijkt dat de franchise op 17 oktober nog op de pagina stond, maar op 12 november niet meer.