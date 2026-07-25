Final Fantasy XIV verschijnt volgende maand op de Switch 2

Square Enix heeft aangekondigd wanneer Final Fantasy XIV moet verschijnen op de Switch 2. De MMORPG is al langere tijd beschikbaar op andere systemen, maar moet nu al binnenkort op de hybride console verschijnen. Om precies te zijn zal dat op 4 augustus gebeuren. Vanaf die dag zijn er verschillende bundels te koop zoals de Complete Edition waar alles tot en met Dawntrail bij zit of een starterseditie met de mogelijkheid om Dawntrail los te kopen. Als je de game op de Switch 2 gaat spelen zul je de eerste maand dat het spel uit is geen abonnement nodig hebben.

Starter Edition – € 14,99

Complete Edition – € 38,49 (normaal € 54,99)

Complete Collector’s Edition – € 76,99 (normaal € 109,99)

Dawntrail – € 44,99 (basissoftware benodigd

Dawntrail Collector’s Edition – € 59,99 (basissoftware benodigd)

Naast dit nieuws rondom de Switch 2-versie is er ook meer onthuld over Evercold, de eerste grote uitbreiding sinds Dawntrail in 2024. Deze uitbreiding verschijnt volgend jaar in januari. Hiervan is een uitgebreide teaser getoond en zijn er details vrijgegeven. Zo moet de uitbreiding flink wat aanpassingen met zich meebrengen. Zoals Character Action Skins om animaties aan te passen of de vernieuwde verhalende opbouw. Ook zal er een speciale raid serie komen in de uitbreiding met personages van Final Fantasy VII en komen er nieuwe jobs. De eerste is al onthuld, Bastion. Meer video’s en details zijn op het YouTube kanaal van de game te vinden.