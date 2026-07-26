Graphic presets geïntroduceerd voor Subnautica en Subnautica: Below Zero

De Switch 2-versies van zowel Subnautica als Subnautica: Below Zero hebben deze week een update gekregen. Naast een reeks kleine fixes van bugs en dergelijke introduceert deze update ook opties op visueel gebied: graphic presets.

Deze graphic presets laten de speler kiezen in hoeverre resolutie of framerates prioriteit moeten krijgen. Daarbij heb je keuze uit drie mogelijkheden:

Gebalanceerd: dit is de standaardinstelling van beide games. Deze is gericht op 60 fps en laat schaduwen zien. In gedockte modus is de resolutie 1440p en in handheld is deze 1080p.

Hoog framerate: de schaduwen zijn uitgeschakeld en de resolutie wordt naar beneden geschroefd (1080p gedockt en 720p handheld) om zo hoog mogelijke framerates te realiseren.

Hoge beeldkwaliteit: het framerate is stabiel op 30 fps en schaduwen zijn ingeschakeld. De resoluties zijn 1440p gedockt en 1080p in handheldmodus.

De overige Subnautica-fixes zijn onder andere gericht op incorrecte terminologie, details van de multipurpose room en problemen met de camera drone van de scanner room. De volledige patch notes vind je op de website van Unknown Worlds.

Sinds februari is er voor zowel Subnautica als Subnautica: Below Zero een specifieke Nintendo Switch 2-versie beschikbaar. Deze biedt verbeterde resoluties en ondersteunt de muisfunctionaliteit van de Joy-Con 2’s. Wie de games voor de originele Switch heeft, kan deze gratis upgraden.