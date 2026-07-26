[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 31

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

The King is Watching

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 29 juli

The King is Watching is een roguelike kingdom builder met een twist: je onderdanen doen alleen iets als je naar ze kijkt! Zonder jou toeziend oog staan ze gewoon wat te lanterfanten of vallen ze in slaap… en alhoewel dat misschien wat vervelend klinkt zorgt het ook voor mogelijkheden. Zo heb je de ultieme controle over wat en wanneer er iets geproduceerd wordt. Laat je blik op de graanvelden vallen en de boeren zullen gaan oogsten, bekijk de barakken en de ridders beginnen plots de trainen, bekijk je mijnen en houthakkers en plots zul je steen en hout tot je beschikking hebben.

Het is dus letterlijk aan jou om je aandacht goed te managen, want als je niet kijkt, gebeurd er ook niets. Tenminste, in jou koninkrijk. Je vijanden slapen namelijk niet, en je zult dan ook je best moeten doen om je koninkrijk te verdedigen. Verbeter je gebouwen, je verdediging en schakel de hulp in van de lokale magic guild om aan spreuken en andere magie te komen. Weet jij je koninkrijk in leven te houden?

Constance [Nintendo Switch 2 edition]

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 30 juli

Afgelopen mei kwam Constance naar de Nintendo Switch. Deze game kwam zeer goed uit de verf op de Nintendo Switch (lees hier onze review als je benieuwd bent naar onze mening) wat waarschijnlijk ook de reden is geweest om een NIntendo Switch 2 edition te maken. Deze versie biedt nieuwe en verbeterde audio, ingebouwde achievements, een 1440p Quality mode en een performance mode met maximaal 120 fps.

Mocht je nog niet op de hoogte zijn van deze Metroidvania: in de game volg je het verhaal van Constance, een jonge kunstenaar die in een kleurrijke droomwereld terechtkomt. Deze wereld staat symbool voor haar innerlijke strijd met mentale problemen. Jouw doel is het ontsnappen uit deze tumultueuze droomwereld. Daarvoor moet je 4 magische tranen verzamelen: de Traan van Wederopstanding, de Traan van Relatie, de Traan van Reflectie en de Traan van Herinnering. Gewapend met een verfkwast ga je op zoek. Onderweg kom je de nodige tegenstanders, (eind)bazen en puzzels tegen.

Kusan: City of Wolves

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 30 juli

in Kusan: City of Wolves volg jij het verhaal van Jin, de held van dit verhaal. Jin is een soldaat en is bereid om tot het uiterste te gaan om een meisje te beschermen dat in het midden van een groot complot staat. Dit complot dreigt de complete stad te verzwelgen, behalve als jij haar red. En Jin is bereid daarvoor elke lijn te overschrijden die er bestaat. Ren met een brute precisie door gevechtszones heen, waarbij je pistoolschoten, je Quantum Blade, parries en snelle beslissingen moet gebruiken om je razendsnel van de vijanden te ontdoen. De uitdagingen die je tegenkomt belonen agressie, precisie en creativiteit.

Wat verder verschijnt in de week van 27 juli tot en met 2 augustus

28 juli – Drive Horizon Story

Drive Horizon Story 29 juli – Dungeon Antiqua

Dungeon Antiqua 29 juli – Wake Up, Lia!

Wake Up, Lia! 29 juli – Meow Moments: Celebrating Frost & Flora

Meow Moments: Celebrating Frost & Flora 29 juli – Case Solved: The London Files

Case Solved: The London Files 29 juli – Sizeable

Sizeable 29 juli – BOKURA [Nintendo Switch 2]

30 juli – The Prince of Tennis Doki Doki Survival ~eternal passion! Tie break ♡ game~ Nintendo Switch™ 2 Edition

30 juli – The Prince of Tennis Doki Doki Survival ~eternal passion! Tie break ♡ game

The Prince of Tennis Doki Doki Survival ~eternal passion! Tie break ♡ game 30 juli – The Prince of Tennis Sweet School Festival ~♡-40 and more…~ Nintendo Switch™ 2 Edition

30 juli – The Prince of Tennis Sweet School Festival ~♡-40 and more…

The Prince of Tennis Sweet School Festival ~♡-40 and more… 30 juli – Truxton Extreme [Nintendo Switch 2]

30 juli – Turnip Mountain

Turnip Mountain 30 juli – Lily Fantasia

Lily Fantasia 30 juli – Lootbag Tactics

Lootbag Tactics 30 juli – Shard Squad

Shard Squad 30 juli – Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition

30 juli – Valkyrie Saga [Nintendo switch 2]

30 juli – Volcano Princess

Volcano Princess 30 juli – Escape game Room 15

Escape game Room 15 30 juli – Neko Odyssey

Neko Odyssey 30 juli – Kugayama Shiori’s Death Diary

Kugayama Shiori’s Death Diary 30 juli – Blue Reflection Quartet

Blue Reflection Quartet 30 juli – Blue Reflection Quartet [Nintendo Switch 2 Edition]

30 juli – Leafy Corner

Leafy Corner 30 juli – Pixel Warrior

Pixel Warrior 30 juli – Mechaconda

Mechaconda 30 juli – Tome of the Damned

Tome of the Damned 30 juli – Radiation Caterpillar

Radiation Caterpillar 30 juli – Bicycle Quiz & Riding

Bicycle Quiz & Riding 30 juli – Cute Animals

Cute Animals 30 juli – One-Move Checkmate: Chess Brain Trainer

One-Move Checkmate: Chess Brain Trainer 30 juli – Be Kind Rewind

Be Kind Rewind 30 juli – Eden Coil

Eden Coil 30 juli – Verho – Curse of Faces

Verho – Curse of Faces 30 juli – Jotunnslayer: Hordes of Hel [Nintendo Switch 2]

30 juli – Ira [Nintendo Switch 2]

31 juli – Paw Patrol: Dino World

Paw Patrol: Dino World 31 juli – Bee With Gun

Bee With Gun 1 augustus – Titanic Survival Simulator

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