[Review] Splatoon Raiders – chaotisch maar enorm leuk

In 2015 verscheen van Nintendo een gloednieuwe IP, Splatoon, voor de Wii U. Ondertussen zijn we wel gewend aan de in inktvissen veranderende Inklings en Octolings die elkaar beschieten met kleurrijke inkt. Ondertussen zijn er al drie games in de serie verschenen volgens het recept van het origineel. Naast een kleine verhaalmodus zijn die games vooral spelers die het online tegen elkaar opnemen. Met Splatoon Raiders wordt het anders aangepakt. Er is geen PvP mogelijkheid en hoewel je met maximaal vier spelers in de game kunt duiken is het allemaal PvE. Hoewel dat misschien gek lijkt voor de serie, werkt het verrassend goed.

Op schattenjacht met Deep Cut

Als je Splatoon 3 hebt gespeeld ken je ze wel: Shiver, Frye en Big Man, oftewel de populaire in-game groep Deep Cut. Samen met deze drie personages beland je op de Spirhalite Islands nadat je door een storm neerstort met je helikopter. In plaats van de speciale vaardigheden van de Deep Cut-leden te gebruiken om zo snel mogelijk om te keren naar Splatsville besluiten jullie op de eilandengroep te blijven om op zoek te gaan naar schatten. Het blijkt echter dat er hordes Salmonids leven op de eilanden dus je zult het ook nog eens je weg moeten vechten door levels heen.

In totaal zijn er vijf verschillende soorten levels en dan nog enkele boss fights. Dit varieert van lineaire levels waar je van schat naar schat een stuk van het eiland doorkruist tot ondergrondse raids waar je binnen de tijd genoeg genoeg Power Eggs moet verzamelen om naar het volgende niveau te gaan. De soorten levels wisselen elkaar op een goede manier af tijdens het hoofdverhaal waarvoor je ruim 80 levels voor moet doorkruisen. Bovendien speel je later in het spel voor veel levels ook nog Spicy en Super Spicy mogelijkheden vrij. Hierin moet je dezelfde levels doorspelen, maar zijn er meer en/of sterkere vijanden die je opwachten. Deze zijn niet verplicht voor het voltooien van het verhaal, maar zijn zeker nodig voor de completionist.

Onderweg vind je natuurlijk verschillende schatten, soms lijken ze op het eerste oogpunt nietszeggend, maar kunnen ze later gecombineerd worden voor meer waarde of sterkere effecten (op die effecten kom ik zo terug). Zo is één van je eerste schatten de Two-Fisted Salmonid, later vind je een mes en het wordt het de Blade-Bearing Salmonid. Ten slotte maakt een vork het af en heb je de Feast-Ready Salmonid. Zo zijn er flink wat voorbeelden en het is soms echt een verrassing wat het moet gaan worden. Hierdoor word je zelf eigenlijk net zo nieuwsgierig naar alle schatten als de personages.

Splatoon moet meer met de wereld doen

Het ding van Splatoon is natuurlijk al vanaf het begin af aan dat het afspeelt in een postapocalyptische wereld met flink wat lore. Ook dat is in Raiders echt goed uitgewerkt. De lore over de Salmonids is wat beter uitgewerkt dan in voorgaande games door middel van verschillende Briny Scrolls die je verzamelt door het spel heen. Toch ga ik steeds meer missen qua level en werelddesign in Splatoon. De werelden zijn kaal en eentonig ook al zijn er vier verschillende biomen zou ik toch graag in het vervolg wat meer diepgang zien in de omgevingen. Voor een postapocalyptische wereld zijn er alsnog opties om het wat levendiger te maken. Het verschil tussen singleplayer leveldesign en de PvP levels is bijvoorbeeld best groot.

Customiseer je los

Net als andere games in de franchise kun je in deze game je helemaal los gaan met het aanpassen van je voorkeuren. Met deze zelfs nog meer dan normaal. Naast je uiterlijk kun je namelijk je wapens, Bot Buddy, Tank, Gadgets en Relic Powers aanpassen. Om te beginnen breng je ieder level een lid van Deep Cut met je mee. Ieder lid heeft een speciale aanval die je met genoeg Power Eggs kunt gebruiken. Hoewel ik vooral die van Frye fijn vond in mijn preview, moet ik zeggen dat ze uiteindelijk alle drie wel wat positiefs hebben.

Vervolgens zijn drie elementen innig met elkaar verbonden. Je hebt keuze uit drie tanks: Speed, Power en Tactical. Afhankelijk van je keuze heb je verschillende keuzes voor Gadgets. Deze gadgets begin je met een paar basisopties, maar al snel kun je meerdere gadgets vrijspelen. Als je genoeg met verschillende tanks speelt, kun je zelfs een gadget van een andere tank gebruiken. De grootste customisatie zit echter in het sleutelen. Je kunt namelijk bij de gadgets zo veel verschillende onderdelen toevoegen dat het bijna volledig andere wapens worden. Grotere range, meer kracht, extra effecten het is allemaal mogelijk. Je kunt dit handmatig kiezen, of automatisch, al had ik zelf geen positieve ervaringen hiermee. Ik had toch liever andere keuzes, maar gelukkig is het aanpassen zo gedaan. Naarmate je het spel verder speelt krijg je meer ruimte om te sleutelen.

Verder heb je nog de Relic Powers. Door middel van de schatten die je vindt, kun je verschillende krachten van schatten gebruiken zoals een midair jump, sneller zwemmen of meer schade. Hoewel je hier begint met één mogelijkheid kun je uiteindelijk vijf verschillende opties kiezen. Deze bonussen kunnen bovendien stacken met die van je wapen als je een wapen hebt met skills. Qua wapens is er natuurlijk ook genoeg aan te passen met de bekende opties. Van Splattershot tot de Roller.

Een schip om alles op het gemak na te kijken.

Je hub is je Hideout Ship. Dit begint met wat weinig boeiends, maar door verschillende upgrades kun je steeds meer. Zo kun je de mogelijkheid om wapens te upgraden, gadgets te maken, een oefenveld of meer toevoegen. Hierdoor kun je op je gemak je uitrusting testen en aanpassen, maar ook algemene upgrades kunnen hier geregeld worden. Denk aan meer HP, schade of ruimte om te sleutelen aan je gadgets. De game is hier erg diepgaand in, maar zeker niet overweldigend. Het wordt geleidelijk aan toegevoegd aan het spel waardoor je rustig kunt wennen aan de opties.

Eindeloos spelen, maar wordt grindy

Hoewel je dus meer dan 80 levels hebt voor het verhaal is er nog een postgame met een flink aantal levels. Helaas is de postgame nogal eentonig en ook om het echt uit te spelen heb je een flink hoog level nodig. Alleen het wordt uiteindelijk nogal traag om te levelen en genoeg voorwerpen te verzamelen om je wapens te upgraden. Het voelt op een gegeven moment wel echt alsof het weer een moetje wordt. Gelukkig duurt dat wel een tijd en zeker als je niet lang achter elkaar speelt in de postgame.

Uitstekende game met perfecte performance

Hoewel het jammer is dat de game niet al te veel variatie heeft in leveldesign en het jammer is dat er niet net wat meer flow zit in het spel na het hoofdspel, is het een erg goed spel. Ik ben als een speer door het hoofdspel heengegaan en bovendien is er zelfs in de drukste momenten geen probleem met de performance te merken. De game is uitdagend en chaotisch, maar dat is precies wat ik hoopte tijdens mijn preview en ik ben blij dat dat is uitgekomen.