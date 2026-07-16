Backpack roguelike Barda krijgt releasedatum, verschijnt morgen

Barda is een roguelike survival game die vorig jaar werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Sindsdien is de game al verschenen op Steam, waar Barda inmiddels vooral positieve reviews verzamelt heeft. Of dat ook op de Nintendo Switch en Switch 2 zo zal zijn zullen we zeer binnenkort kunnen uitzoeken, want Mudita Games heeft eindelijk de releasegame van deze solarpunk titel vrijgegeven. En die is dichterbij dan je denkt! De game staat namelijk gepland voor 17 juli, morgen dus! Benieuwd naar deze game? Er is vorige maand een releasetrailer verschenen, die de vibe van de game goed neerzet. Deze kun je hieronder bekijken.

Barda wordt beschreven als een ‘solarpunk roguelike backpack survival game.’ In de game neem je de rol aan van een jonge avonturier die leeft in een post-apocalyptische wereld die zichzelf langzaam weer opbouwt. Hij probeert de top van een berg te bereiken om de as van zijn opa uit te strooien, maar dat is nog niet makkelijk! De berg zit vol gevaren en de omstandigheden van de berg veranderen constant. Jij zal zijn rugzak zo moeten indelen dat hij de reis naar boven, en alle uitdagingen die hij onderweg tegen komt, kan overleven.