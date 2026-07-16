Denshattack! launch trailer

Fireshine Games en Undercodes hebben een launch trailer online gezet van Denshattack!. Deze soort-van-skate-maar-dan-met-een-trein game werd vorige maand plotseling nog een maand vertraagd, maar heeft dit keer zijn deadline wel gehaald. De game is vanaf nu te spelen op de Nintendo SWitch 2, en om dit te vieren is er een launch trailer verschenen. Deze trailer dient meteen als een muziek video, want naast de gameplay krijg je ook één van de vette soundtracks van de game te horen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Denshattack! over?

Denshattack! is ‘soort van’ skating game, maar in plaats van een skateboard neem je nu een hele trein mee het parcours op. In Denshattack! rijd je met een acrobatische trein door een kleurrijke en futuristische variant van Japan. Dit klinkt misschien niet heel spannend, maar om punten te verdienen moet je stijlvolle tricks uitvoeren. En dat is niet het enige. Er staan immers ook eindbazen op je te wachten die je moet zien te verslaan. Dit alles doe je met maar één doel: de rails uit de klauwen van een slechte megacorporatie houden!

Naast de extreme kleuren en vette gameplay bevat de game daarnaast een indrukwekkende soundtrack, met verschillende collabs tussen getalenteerde artiesten. Zo kun je muziek horen van Ryo Nagamatsu (Splatoon series, Mario Kart series), Richard Jacques (Jet Set Radio series, Marvel’s Guardians of the Galaxy) Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA, Sega Rally Championship) Tee Lopes (Sonic Mania) Vtuber Ironmouse en meer.