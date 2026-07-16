Mario Tennis Fever krijgt een gratis Mario Galaxy update en GameShare

Mario Tennis Fever verscheen begin dit jaar voor de Switch 2 en werd na positieve previews niet heel enthousiast ontvangen. Toch krijgt de game gratis nieuwe content. Vanaf vandaag is er namelijk een gratis update beschikbaar die bijna volledig in het teken staat van Super Mario Galaxy.

De update bevat allereerst de nieuwe Galaxy Court. Deze baan is vormgeven op basis van Gateway Galaxy en ballen stuiteren hier hoger dan in andere banen. Verder voegt de update een nieuw Fever Racket, het Black Hole Racket, toe. Deze maakt zwarte gaten uit Mario Galaxy op de plekken waar de bal stuitert. Als je te dichtbij komt zul je opgezogen worden. Ook kun je spelen in meer kleuren van Luma. Er is ook een nieuwe special match optie die gebruik maakt van de Prankster Comets uit de franchise. Deze kometen geven bijzondere effecten zoals shadow doubles die je helpen (maar ook naar de tegenstander kunnen gaan) met de Cosmic Comets of de Fast-Foe Comet waar iedereen sneller beweegt. Tot slot kun je de game delen via GameShare tijdens GameChat