Hasbro en Nintendo slaan handen ineen voor Zelda-speelgoed

Zei daar iemand Legend of Zelda-speelgoed? Jazeker. Vandaag heeft Hasbro laten weten een licentieovereenkomst met Nintendo te hebben gesloten om precies dat gat in de markt te vullen. De samenwerking gaat per 2027 in.

De Legend of Zelda-franchise heeft een aardig momentum te pakken. Dit jaar viert deze namelijk zijn 40e verjaardag, wat op zichzelf al een indrukwekkende mijlpaal is. Na de aankondiging van de Legend of Zelda: Ocarina of Time-remake volgt nu dus deze onthulling van speelgoedmaker Hasbro. Gecombineerd met de liveaction-film die ook volgend jaar verschijnt lijkt ook 2027 een significant jaar te worden voor de franchise. Wat we precies van de Nintendo/Hasbro-combi kunnen verwachten, is op dit moment nog grotendeels giswerk. Tijdens de aankomende San Diego Comic Con worden in ieder geval alvast een aantal figuurtjes onthuld, maar er zit ongetwijfeld nog meer in de pijplijn.

Wat hoop jij uit deze samenwerking te zien voortvloeien? Laat het ons weten in de comments!