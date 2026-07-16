Prinny Party: Going Overboard komt naar Switch 2

Partygame Prinny Party: Going Overboard krijgt een release op zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Dat hebben NIS America en Nippon Ichi Software. Op dit moment is er alleen nog een releasedatum voor Japan bekend (12 november). Wanneer de game in het westen uitkomt, is dus nog even afwachten. Het release window tot nu toe is in ieder geval wel 2026.

Prinny Party: Going Overboard is zo’n typische partygame waarbij spelers zich over een speelbord verplaatsen. Jullie doel is om demonen te verslaan, maar laat je dat er niet van weerhouden om elkaar ook het leven zuur te maken. Terwijl je het opneemt tegen de Supreme Overlord en de Protago-Knights speel je minigames om ervaring op te doen, betere gear te verzamelen, shops te plaatsen en quests te voltooien. Hoewel jullie samen moeten werken om de boss te verslaan, kan er uiteindelijk maar één speler de winnaar zijn. Vriendschap is een luxe die je je niet langdurig kunt veroorloven.