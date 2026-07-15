Schema Pokémon Championships 2027 bekend met grote veranderingen

Volgende maand is het weer tijd voor het grote toernooi van de Pokémon World Championships. Dit jaar is het in San Francisco, Amerika, en hoewel we nog niets weten over de locatie van volgend jaar is er al wel wat bekend over het komende seizoen wat na het WK van start gaat. Niet alleen het schema wat hieronder staat is bekend, ook zullen er grote veranderingen plaatsvinden. Zo krijgt Pokémon Unite een eigen toernooi, zal Pokémon Go een andere uitvoering krijgen en meer.
Alle veranderingen kun je hier lezen. Maar de grote lijnen zijn als volgt:
- Spelers die lager eindigen op toernooien krijgen meer Championship Points.
- Bij tiebrakes voor reisvergoedingen zal nu gekeken worden naar plaatsingen in verschillende toernooien.
- Pokémon Unite zal een apart toernooi met betaalde reizen hebben. Die zal volgend jaar in Japan plaatsvinden, details worden later onthuld.
- Toernooien in Brazilië en Duitsland beperken de spelers voor Pokémon Champions. Door regelgeving kunnen spelers van respectievelijk onder de 14 jaar en 12 jaar niet meedoen aan het vgc toernooi in die landen.
- Vooralsnog zijn alleen Switch en Switch 2 toegestaan als apparaten voor de vgc toernooien.
- Pokémon Go zal omgezet worden in een 3-on-3 team play toernooi. Spelers worden zoals gewoonlijk uitgenodigd, maar alle gekwalificeerde spelers worden in teams ingedeeld.
De data van het WK zelf van volgend jaar is nog niet onthuld, wel weten we dat ook Utrecht terugkeert op het schema. Op de volgende data zijn er verschillende kampioenschappen over de hele wereld:
International Championships
- LAIC: São Paulo – 20-22 november 2026
- EUIC: London – 19-21 februari 2027
- NAIC: Chicago- 18-20 juni 2027
Regional Championships
- 2027 Baltimore Pokémon Regional Championships – 18-20 september 2026
- 2027 Frankfurt Pokémon Regional Championships – 26-27 september 2026
- 2027 Brisbane Pokémon Regional Championships – 26-27 september 2026
- 2027 Recife Pokémon Regional Championships – 3-4 oktober 2026
- 2027 Louisville Pokémon Regional Championships – 9-11 oktober 2026
- 2027 Nice Pokémon Regional Championships – 17-18 oktober 2026
- 2027 Puebla Pokémon Regional Championships – 24-25 oktober 2026
- 2027 Gdansk Pokémon Regional Championships – 31 oktober – 1 november 2026
- 2027 Buenos Aires Pokémon Special Event – 14-15 november 2026
- 2027 Stuttgart Pokémon Regional Championships – 28-29 november 2026
- 2027 Las Vegas Pokémon Regional Championships – 4-6 december 2026
- 2027 Sydney Pokémon Regional Championships – 16-17 januari 2027
- 2027 Mérida Pokémon Regional Championships – 23-24 januari 2027
- 2027 Birmingham Pokémon Regional Championships – 30-31 januari 2027
- 2027 Auckland Pokémon Special Event – 30-31 januari 2027
- 2027 Santiago Pokémon Regional Championships – 27-28 februari 2027
- 2027 Rio de Janeiro Pokémon Regional Championships – 6-7 maart 2027
- 2027 Lisbon Pokémon Special Event – 10-11 april 2027
- 2027 Monterrey Pokémon Regional Championships – 10-11 april 2027
- 2027 Milwaukee Pokémon Regional Championships – 16-18 april 2027
- 2027 Lima Pokémon Special Event – 24-25 april 2027
- 2027 Prague Pokémon Regional Championships – 8-9 mei 2027
- 2027 Porto Alegre Pokémon Regional Championships – 8-9 mei 2027
- 2027 Utrecht Pokémon Regional Championships – 22-23 mei 2027
- 2027 San Diego Pokémon Regional Championships – 28-30 mei 2027
- 2027 Melbourne Pokémon Regional Championships – 29-30 mei 2027
- 2027 Bologna Pokémon Special Event – 5-6 juni 2027