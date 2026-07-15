Schema Pokémon Championships 2027 bekend met grote veranderingen

Volgende maand is het weer tijd voor het grote toernooi van de Pokémon World Championships. Dit jaar is het in San Francisco, Amerika, en hoewel we nog niets weten over de locatie van volgend jaar is er al wel wat bekend over het komende seizoen wat na het WK van start gaat. Niet alleen het schema wat hieronder staat is bekend, ook zullen er grote veranderingen plaatsvinden. Zo krijgt Pokémon Unite een eigen toernooi, zal Pokémon Go een andere uitvoering krijgen en meer.

Alle veranderingen kun je hier lezen. Maar de grote lijnen zijn als volgt:

Spelers die lager eindigen op toernooien krijgen meer Championship Points.

Bij tiebrakes voor reisvergoedingen zal nu gekeken worden naar plaatsingen in verschillende toernooien.

Pokémon Unite zal een apart toernooi met betaalde reizen hebben. Die zal volgend jaar in Japan plaatsvinden, details worden later onthuld.

Toernooien in Brazilië en Duitsland beperken de spelers voor Pokémon Champions. Door regelgeving kunnen spelers van respectievelijk onder de 14 jaar en 12 jaar niet meedoen aan het vgc toernooi in die landen.

Vooralsnog zijn alleen Switch en Switch 2 toegestaan als apparaten voor de vgc toernooien.

Pokémon Go zal omgezet worden in een 3-on-3 team play toernooi. Spelers worden zoals gewoonlijk uitgenodigd, maar alle gekwalificeerde spelers worden in teams ingedeeld.

De data van het WK zelf van volgend jaar is nog niet onthuld, wel weten we dat ook Utrecht terugkeert op het schema. Op de volgende data zijn er verschillende kampioenschappen over de hele wereld:

International Championships

LAIC: São Paulo – 20-22 november 2026

EUIC: London – 19-21 februari 2027

NAIC: Chicago- 18-20 juni 2027

Regional Championships