Backrooms Level X komt naar de Nintendo Switch

Firenut Games en José Manuel Conesa Hernández hebben aangekondigd dat Backrooms Level X later in 2025 naar de Nintendo Switch komt. Deze first-person survival horrorgame neemt spelers mee naar de angstaanjagende wereld van de Backrooms, waar overleven de enige optie is.

Na een mysterieus ongeluk beland je in een eindeloos doolhof van lege gangen, vergeelde tapijten en flikkerende lichten. Het voelt alsof de realiteit zelf verdwijnt. Terwijl je op zoek gaat naar een uitweg, ontdek je al snel dat je niet alleen bent. In de schaduwen loeren onbekende gevaren, en elke stap kan je fataal worden. Met meer dan 13 unieke levels, uitdagende puzzels en intense ontmoetingen met vijanden, biedt Backrooms Level X een beklemmende ervaring. Naast de spannende gameplay heeft de game een verhaal vol geheimen om te ontdekken. Elke keuze is belangrijk terwijl je probeert te ontsnappen aan de mysterieuze en gevaarlijke omgeving.

Ga jij Backrooms Level X spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.