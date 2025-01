Unieke metroidvania, Laika: Aged Through Blood, verschijnt nog deze maand

Vorig jaar verscheen Laika: Aged Through Blood al op verschillende platformen. Helaas werd die voor de Switch uitgesteld zonder een nieuwe datum. Nu hebben ze eindelijk een nieuwe datum onthuld en hij komt er al best snel aan. De game verschijnt namelijk al op 30 januari. Over twee weken kunnen spelers dus aan de slag met deze unieke metroidvania, of zoals zij het noemen motorvania.

Laika: Aged Through Blood gaat over Laika. Laika is een coyote-moeder die zich moet weten te reden in een post-apocalyptische wereld. De wereld die verscheurd is door een oorlog is niets meer dan een woestenij. Samen met een motofiets neemt ze het op tegen verschillende vijanden om haar wereld te redden van de onderdrukking. Echter, het is niet alleen nobel, Laika heeft namelijk veel verloren waar ze wraak voor wil.

In onderstaande trailer kun je al een glimps vangen van de prachtig vormgegeven wereld en de actie die je zult meemaken in het spel. Niet alleen staat er je veel actie te wachten, maar ook een verrassend emotioneel verhaal. Met een gemiddelde van hoger dan een 8 op Metacritic voor andere platformen lijkt het in elk geval een topper te worden voor metroidvania liefhebbers.