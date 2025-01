Mirage: Ignis Fatuus komt op 18 april 2025 naar de Nintendo Switch

Llam heeft aangekondigd dat hun nieuwe game, Mirage: Ignis Fatuus, op 18 april 2025 uitkomt voor de Nintendo Switch. Dit is een puzzel-RPG waarin je de stad Mirage moet redden door het manipuleren van perspectieven en het oplossen van ingewikkelde puzzels.

In Mirage: Ignis Fatuus bestuur je een kubusvormig personage en gebruik je verschillende hoeken van de stad om puzzels op te lossen. De stad is in verval en het draait allemaal om het herstellen van de balans van Mana. Het spel doet denken aan indie-klassiekers zoals Fez en Monument Valley en biedt een minimalistische, maar intrigerende visuele stijl. Je keuzes beïnvloeden het verhaal, waardoor de toekomst van de stad en haar inwoners in jouw handen ligt. Met de unieke puzzels en verschillende verhaallijnen biedt Mirage: Ignis Fatuus een boeiende ervaring.

