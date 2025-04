Digital Foundry duikt in de specs van Mario kart World

Over 2 maanden kunnen we aan de slag met een nieuwe Mario Kart game op een gloednieuwe Nintendo console. Mario Kart World verschijnt dan op 5 juni op de Switch 2, dezelfde dag waarop we met de console aan de slag kunnen. Mario Kart World is de eerste originele Mario kart game in 11 jaar tijd.

De mensen achter Digital Foundry hebben de beelden van Mario kart World nog eens verder onder de loep genomen en hem vergeleken met de Wii U en de Switch-versie van Mario Kart 8. De grote vernieuwing van Mario Kart World is de open wereld structuur van de game. Hiernaast bevat de game 24 racers tegelijk.

Mckenzie geeft in de video aan dat de game veel gebruik maakt van ingebouwde verlichting, alsmede wat omgevingsverlichting. Deze belichting in sommige gevallen zwaar vooraf berekend en voor bepaalde objecten geïmplanteerd. Breekbare voorwerpen en vlaggen gebruiken realtime schaduwen maar de rendering is hier en daar wat eenvoudiger. Tot slot valt het ook op dat de rendering er in het algemeen op vooruit is gegaan. Je ziet dit met name terug in het water dat er prachtig uitziet. Wil je de hele analyse bekijken? Bekijk dan de video hieronder: