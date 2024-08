Alle details over het Nintendo Museum op een rijtje

Nintendo heeft officieel meer details onthuld over het Nintendo museum welke dit najaar open gaatin Kyoto. Dit in de Nintendo Direct van vannacht. Hoewel je die hieronder terug kunt bekijken hebben we alles op een rijtje voor je gezet.

Allereerst gaat het museum op 2 oktober open voor het publiek. Om tickets te bemachtigen moet je een lotingssysteem doorlopen. Wanneer je uitgekozen wordt heb je een beperkte tijd om ticket te kopen. Deze kun je dan vervolgens vanaf de dag van te voren ophalen via de website. De volgende dag kun je het museum bezoeken. Dit tussen 10:00 en 18:00, op die tijden is bovendien ook de merchandise winkel geopend met verschillende merchandise items. Zowel algemene Nintendo Mechandise als exclusieve voor het museum.

Net als eigenlijk alles wat Nintendo maakt is het museum zeer interactief. Denk aan Super Nintendo World in de Universal parken. Wanneer je het museum betreedt krijg je een kaart met daarop digitale munten die je kunt gebruiken met verschillende activiteiten in het museum. Dit verspreid over het museum.

Het Nintendo Museum heeft verschillende gebieden met ieder een eigen thema. Zo is er een verdieping volledig gewijd aan de geschiedenis van het bedrijf. Zo tonen ze er natuurlijk verschillende consoles over de jaren heen. Hierbij is ook rekening gehouden met regionale varioanten zoals de Famicom vs de NES., maar ook wordt er gekeken naar de evolutie van Zelda, Mario en producten waarbij je beweegt van producten ver voor video games tot en met Wii Fit en Ring Fit.

Een andere verdieping heeft een enorme vloer bedekt met een scherm waar je een digitale versie kunt spelen van Hyakunin Isshu, een Japans kaartspel. Dit is echter niet alles wat je kunt doen. Zoals ik al noemde krijg je munten om te gebruiken voor activiteiten. Van Ultra Machine SP in nagebootste huiskamers tot Love Tester SP en een gebied waar je enorme controllers gebruikt om met meerdere personen een spel te spelen. Zo werd Super Mario Bros. op de Famicom getoond, maar zag je ook spelers met een grote WiiMote over Wuhu Island vliegen en zag je ook een N64 controller. Er is in ieder geval voldoende te doen.

Verder heeft Nintendo nog mogelijkheden onthuld voor als je echt de geschiedenis in wilt duiken. Zo kun je Hanafuda spelen en hebben ze dat bovendien toegankelijk gemaakt (Hanafuda is berucht moeilijk), zijn er workshops om eigen Hanafuda kaarten te maken, is er een restaurant en zoals eerder genoemd een merchandise hal.

De website met meer exacte informatie is nu beschikbaar en hier te vinden.