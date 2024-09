Between Horizons krijgt releasedatum, komt volgende week naar de Switch

Het is alweer een tijd geleden dat we iets van Between Horizons gehoord hebben. De game werd een aantal jaar geleden aangekondigd, en alhoewel de game afgelopen jaar op de PC verscheen zijn we sindsdien aan het wachten op de Switch versie. Gelukkig is dat wachten bijna voorbij. Uitgever Assemble Entertainment en ontwikkelaar DigiTales Interactive hebben namelijk een trailer vrijgegeven met de releasedatum. Vanaf 19 september zullen we met dit verhaalgedreven 2.5D sci-fi verhaal aan de slag kunnen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Between Horizons speelt zich af op ’the Zephyr’ een enorm ruimteschip op weg naar een nieuwe ster. Dit schip is al 33 jaar onderweg wanneer er iets gebeurd dat de complete missie in gevaar brengt. Je volgt het verhaal van Stella, het hoofd van de beveiliging. Zij werd 24 jaar geleden geboren op dit ruimteschip en heeft kortgeleden de baan van haar vader overgenomen. Weet jij uit te vinden wat er aan de hand is voordat het te laat is? Between Horizons speelt als een detective in een semi-open wereld. Jij bent de onderzoeker en jij bepaald wat bewijs is en wat niet… een flexibel systeem zorgt ervoor dat spelers aanwijzingen aan bepaalde zaken kunnen koppelen en mensen kunt confronteren met wat je vind. Alles staat in verbinding met elkaar, maar om erachter te komen hoe zul je behoorlijk wat speurwerk moeten doen. Interessant is dat je geen tweede kansen krijgt; een foute keuze betekent dat jij en de mensen om je heen met de consequenties moeten leven. De game gaat gewoon door, en dankzij een verbeterd auto-save systeem kun je het ook niet zomaar terugdraaien…