2D platformer Lapin krijgt Switch-versie

Uitgever CFK heeft aangekondigd Lapin naar de Switch te brengen. Deze 2D platformer werd ongeveer een jaar geleden uitgebracht door Studio Doodal op Steam, waar het zeer positief ontvangen werd. De game zal nu de stap maken naar Nintendo’s hybride console. Wanneer dat zal gebeuren is helaas nog niet duidelijk. Iedereen die benieuwd is naar Lapin kan hieronder in ieder geval alvast de oude releasetrailer bekijken.

Lapin is een 2D platformer waarin je het verhaal volgt van vijf dappere konijnen. Deze leefden onder een park, maar moeten op zoek naar een nieuws huis wanneer de mensen deze opnieuw gaan inrichten. Ga op avontuur met Liebe, Captain, Bianca, José en Montblanc, waarbij elk konijn zijn eigen unieke persoonlijkheid heeft. Tijdens je reis kun je met ze praten, waarbij ze je nieuwe informatie geven die je tijdens het avontuur kunt gebruiken. Ook kun je een vriendschap met de konijnen opbouwen waarmee je kaarten unlockt waarmee je hun herinneringen kan herleven. Hoe meer interactie met de omgeving je hebt, hoe meer je de wereld, het verleden en het heden van deze konijnen leert kennen.