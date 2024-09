[Preview] Farewell North – Een emotionele tocht door de Schotse Hooglanden 

Tijdens gamescom 2024 hadden we een afspraak om de game Farewell North uit te proberen. Farewell North is een openwereld-game vol exploratie waarin je de Schotse Hooglanden verkent met een jonge vrouw en haar bordercollie. Wat volgt is een kleurrijke en emotionele reis. Van deze reis hebben wij slechts een klein tochtje gelopen. Lees hier wat wij daarvan vonden.

Een reis met een serieuze ondertoon

De Schotse Hooglanden verschijnen in eerste instantie in grijstinten, wit, zwartwit en zwart. Farewell North is namelijk niet zomaar een rustige wandeltocht door dit natuurgebied, maar vertelt ook een heel emotioneel verhaal. De ontwikkelaar vertelde tijdens de speelsessie dat thema’s als rouw en herstel een grote rol spelen in Farewell North en dat de hond waarmee jij speelt symbool staat voor steun en gezelschap in moeilijke tijden. De donkere, sombere kleuren die de wereld aanvankelijk heeft, zijn een metafoor voor de mentale gezondheid van de vrouw die je begeleidt. Door de wereld weer kleur te geven, help je haar om haar trauma te overwinnen.

Kleuren

Om de Hooglanden weer van hun prachtige kleuren te voorzien, los je verschillende puzzels op. Zo moest ik een bloem meenemen over een brug, waarbij de planken en de lucht om mij heen tijdens het lopen langzaam weer kleurden. Dit moest ik binnen de tijd doen, anders werd de wereld opnieuw volledig grijs. Nadat ik de brug was overgestoken, ontmoette ik een personage dat me aan een ander deel van de wereld introduceerde. Tijdens het verkennen van de natuur leer je steeds meer over de vrouw die je begeleidt en haar herinneringen. Zo krijg je een beter beeld van haar achtergrond en de verliezen die ze heeft geleden. Op die manier ontdek je waarom de wereld zijn kleur is verloren.

Wat het meeste indruk op mij maakte was de artstijl en het gebruik van de felle tinten terwijl je de landschappen langzaam inkleurt. Je ziet hier heel duidelijk het contrast tussen de saaie en sombere grijze wereld en jouw nieuwe, vrolijke ingekleurde wereld. Het inkleuren geeft een magisch en betoverend gevoel. Bijzonder is ook dat de hele game is ontwikkeld door maar één persoon, wat heel indrukwekkend is voor een game met zoveel details.

Een emotionele en betoverende tocht

Ik heb Farewell North niet heel lang kunnen spelen, maar het deel dat ik speelde gaf mij wel een positieve indruk van de game. Hij ziet er vooral heel mooi en gedetailleerd uit, en het kleuren van de wereld geeft een magisch gevoel. Hoewel ik tijdens de demo, door mijn korte speelsessie nog niet heel veel van het verhaal heb meegekregen, belooft het een emotionele reis te worden. Mocht je hem zelf willen spelen dan kan dat al. De game is namelijk al verkrijgbaar in de eShop voor €23,99. Wil je meer gamescom-coverage lezen? Klik dan op deze link.