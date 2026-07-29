BioEden krijgt releasedatum op Nintendo Switch 2

Focus Entertainment en Broken Arms Games hebben de releasedatum van BioEden voor de Nintendo Switch 2 vrijgegeven. Afgelopen maand werd deze cozy, natuur gecentreerde management game pas aangekondigd. Toen was er nog releasedatum in zicht, dus het is mooi om te weten dat we niet meer zo lang hoeven te wachten. De game verschijnt namelijk op 3 september. Voor iedereen die benieuwd is naar deze titel kun je hieronder de reveal trailer bekijken.

In BioEden bouw je een self-sustaining netwerk van gebouwen en andere dingen welke in harmonie moeten samenwerken om uitgestorven dieren terug te brengen. Als een ‘Keeper’ heb jij de taak van de ‘Cosmic Collective’ gebreken om het ;even terug te brengen naar een planeet die rustig wacht om genezen te worden. Dus onderzoek je planeet, vind brokstukken uit een ander leven en recycle deze naar middelen die je kunt gebruiken. Bouw bijvoorbeeld zonnepanelen om energie op te wekken en een watersysteem om je gebouwen van water te voldoen. Maak meren en rivieren schoon, zorg ervoor dat de grond weer schoon en vol voedingstoffen zit en bewerk het oppervlakte van een wereld die het bijna opgegeven had. Vind DNA van dieren, plaats cocoonen waarin leven opnieuw kan groeien en help met een hun dagelijkse behoeften. Maar pas op. Elk gebouw dat je maakt gebruikt eveneens middelen van deze planeet. Het kan zelfs de vervuiling weer omhoog brengen. Weet jij een delicaat balans te houden tussen al deze behoeften?