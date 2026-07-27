[Review] Heave Ho 2 – vooral met vrienden leuk

Maar liefst zeven jaar na de release van Heave Ho is de ontwikkelaar terug met een vervolg op de unieke multiplayer puzzelgame. Alleen is het spel niet speelbaar en dat is maar goed ook, want samen met vrienden spelen maakt de game vele malen leuker. Maak je borst maar nat voor een chaotische game waar samenwerking centraal staat. Wij zijn er ingedoken en zolang je het met bekenden speelt, is het leuk.

Zoals ik dus al zei, is Heave Ho 2 een spel waar je minimaal twee spelers voor nodig hebt. Dit kun je lokaal doen, via GameShare (lokaal of online) of online. Ik zal meteen met de deur in huis vallen: online is geen drol aan met vreemden. Mijn eerste keer proberen zat ik zo in een potje en dat ging op het eerste oogpunt goed. Tot er iemand opeens niet meer op ready klikte en we niet naar een volgend level konden. Na een paar verschillende deelnemers was ik het beu en ging ik weg. Een aantal andere pogingen gaven mij niet eens een medespeler. Dus als je wilt spelen, zorg dat je vrienden hebt die meedoen.

Co-op en het uitvechten

De opzet van levels is simpel. Je bestuurt een poppetje waarvan je met één stick beide armen beweegt en met de schouderknoppen ze gebruikt om iets vast te pakken. Met deze beperkte mogelijkheden moet je naar de finish van een level weten te komen. Je kunt dit echter niet alleen doen. Hoewel sommige levels door slimme trucjes alleen te doorlopen zijn, is het meestal echt noodzakelijk om samen te werken. Of het nu samen een koning moet vervoeren, obstakels overwinnen of samen een sleutel naar een slot brengen is. De levels zijn divers en uniek. De meesten zitten goed in elkaar terwijl sommigen ook wat frustratie kunnen opwekken. Denk aan het wegglijden op ijs of de koning die maar om blijft vallen.

Ieder level heeft bovendien verschillende uitdagingen die je kunt voltooien. Zoals binnen een bepaalde tijd het level halen of niet doodgaan. Hierdoor kun je ook wat extra uitdaging aan je spel toevoegen als je die allemaal wilt verzamelen. Sowieso is dat aan te raden, want je kunt flink wat onderdelen vrijspelen. Van skins (zelfs wat cross-overs) tot nieuwe gameplay-mogelijkheden. Zo kun je items vrijspelen die je personage extra mogelijkheden geeft. Denk aan langere armen, een soort raket of een ander nuttig voorwerp. Het vrijspelen gaat wel traag, maar heel erg is dat niet.

Naast co-op is er ook een mogelijkheid om tegen elkaar te spelen. In Showdown speel je een reeks levels tot één speler vijf keer gewonnen heeft. Het ene level laat je racen naar een doel terwijl je oneindig levens hebt, de ander is juist vechten om als laatste over te blijven. Het is een grappige modus, maar redelijk simpel opgezet. Niet dat dat heel erg is, maar als het net wat meer diepgang had was de game nog een stuk leuker geworden.

Een uitstekende co-op

Co-opgames blijven geweldig en Heave Ho 2 wordt ook zeker een spel wat ik vaker met vrienden ga oppakken. Sowieso is het geen slechte koop, aangezien die maar € 9,99 kost. De levels zijn uitdagend en ook na meerdere keren spelen blijft het leuk, zeker als je wisselt van spelers of rollen. Hoe dan ook zul je veel plezier met dit spel kunnen beleven.