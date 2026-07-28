Flamecraft komt naar Nintendo Switch

Bordspelliefhebbers, opgelet! Het cozy spel Flamecraft maakt de overstap naar de digitale wereld en komt naar Nintendo Switch. Dat heeft Monster Couch vandaag aangekondigd. Hoewel we nog even moeten wachten op een releasedatum, is er al wel een demo beschikbaar. Gauw downloaden dus!

In Flamecraft ben jij een Flamekeeper. Dat betekent dat jij de leiding hebt over een schilderachtig stadje waar hele handige draken wonen. In deze turn-based strategy game zet jij handige draken aan het werk in het winkeldistrict. Dit levert je weer waardevolle spullen op die je kunt gebruiken voor betoveringen, en die leiden weer tot krachtige combo’s. Hoe beter je je drakenbevolking beheert, hoe beter dit voor je reputatie is. Eindig je het spel met de beste reputatie, dan mag jij je Master of Flamecraft noemen. En wie wil dat nou niet?

Er zijn verschillende manieren om te spelen: helemaal solo, solo maar met computertegenstanders, met lokale multiplayer en met online multiplayer. Bijzonder aan de solovariant is dat je een uniek verhaal volgt, gewoon lekker op je eigen tempo. Onderstaande trailer geeft ons vast een eerste indruk van de game: