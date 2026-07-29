DekaDuck haalt Kickstarter, komt ook naar Nintendo Switch

Asteristic Game Studio heeft DekaDuck bevestigd voor de Nintendo Switch. De handgetekende game heeft afgelopen maand zijn Kickstarter doel behaald. Naast een PC en PS5 versie zal er ook een Nintendo Switch verschijnen. Wannneer is nog niet bekend, dit zal op een later moment gedeeld worden. Voor nu zullen we het moeten doen met een gameplay trailer, welke je hieronder kunt bekijken.

DekaDuck is een snelle handgetekende 2D action platformer met in de hoofdrol een half-eend half-robot bountyhunter. Het begint allemaal bij de geniale en moraal flexibele Dr. Less en zijn dochter Petite. Op de vlucht voor de internationale politie crashen zeop een onbekende planeet, naast het politieschip dat hun achterna zat. Gestrand en wanhopig gebruikt hij de overblijfselen van zijn dochter’s huisdier, een eend, en een heleboel illegale tech om DekaDuck te maken. Nu DekaDuck een cybernetisch wonder is kan hij criminele organisaties van binnenuit ontmantelen, terwijl hij op de vlucht blijft voor de politie die hem het liefst uit elkaar willen halen! Dash, schiet en grijp je een weg door zes planeten vol geheimen, versla uitdagende en enorme bazen en zorg ervoor dat de meest gezochte criminelen de lange arm van de wet niet ontsnappen!