Nieuwe Rondrijden-nummers voor Mario Kart World op Nintendo Music

Ook vandaag zijn er weer nieuwe Rondrijden (of Free Roam)-nummers toegevoegd aan Mario Kart World (Switch 2) op Nintendo Music. Vorige week ging het om twee nieuwe speellijsten en de week ervoor om vijf nieuwe games. Vandaag bevat de update ook weer nummers uit vijf nieuwe games: Luigi’s Mansion, WarioWare Inc., Donkey Kong Country, Flipnote Studio en Yoshi’s Island.

Begin vorige maand verscheen Mario Kart World op Nintendo music. De lijst startte met 130 tracks en in de weken erna zijn er verschillende Free Roam-tracks toegevoegd van diverse andere games. Die van vandaag zullen dan ook ongetwijfeld niet de laatste aanvullingen zijn. Met de update van deze week is de playlist van Mario Kart World van 259 naar 270 nummers gegaan. Inmiddels zijn er meer dan 25 klassieke games toegevoegd aan de Rondrijden-nummers. Al deze ‘Free Roam-tracks’ hebben een eigen playlist die je hier kunt beluisteren.

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Veel luisterplezier!

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