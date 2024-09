Nintendo klaagt Pocketpair aan omtrent Palworld

Palworld werd begin dit jaar uitgebracht voor pc en Xbox, de release werd enorm opgeblazen dankzij virale filmpjes. Hierdoor had het in een recordtijd miljoenen spelers. Wat echter meteen opviel, is hoe een aantal van de beesten enorm leken op Pokémon. Sommige hadden zelfs overduidelijk gedeeltes van Pokémon assets. Er werd toen al verwacht dat Nintendo of The Pokémon Company het bedrijf zou aanklagen. Echter, in die periode kwamen ze enkel met een kort statement dat ze onderzoek deden.

Vandaag heeft Nintendo onthuld dat ze samen met The Pokémon Company het bedrijf achter de game, Pocketpair, gaan aanklagen. Hoewel je zou denken dat het om copyright van de Pokémon zou gaan, gooien ze het over een andere boeg. Volgens de bedrijven gebruikt Palworld namelijk verschillende patenten van Nintendo / The Pokémon Company.

Voor de inbreuk willen ze niet alleen geld voor schade, maar ook een injunction voor het gebruik van de patenten. Als ze de injunction krijgen betekent dat, dat Palworld niet meer verkocht mag worden in de huidige vorm. De patenten moeten dan eerst er uit gesloopt worden.

Het is echter nog lang niet zo ver. Een rechtszaak als deze kan jaren lang voortduren. Als die al afgesloten wordt kunnen bedrijven vaak ook nog in hoger beroep wat het proces nog langer laat duren. Palworld zal voorlopig dus nergens heen gaan.