[Preview] Urban Myth Dissolution Center – mysterieus en meeslepend

Urban Myth Dissolution Center is een game die heel eerlijk niet op mijn radar stond. Ook op gamescom zou ik oorspronkelijk niet deze game behandelen, maar door omstandigheden ging ik toch langs Shueisha Games om de game te proberen. Zonder enige voorkennis kwam ik aan en ik moet zeggen het viel zeker niet tegen.

Na een korte introductie over waar de game om draait, kreeg ik een laptop voor mijn neus om een demo te spelen van het spel. Het spel volgt Azami Fukurai, een jonge vrouw die een bijzondere kracht heeft. Ze kan namelijk de geschiedenis van objecten, mensen en locaties zien. Het lijkt een beetje op het zien van geesten, maar ze kan ook het verleden van objecten zien. Zoals een boek die verplaatst is. Ze gaat op zoek naar antwoorden bij het Urban Myth Dissolution Center, maar wordt praktisch gedwongen om voor de organisatie te gaan werken. Onder leiding van creatief directeur Ayumu Meguriya en samen met operateur Yasumi Tomarigi, gaat ze urban myths oplossen.

Urban Myths zijn bijzondere verhalen van locaties, gruwelijke moorden en eens in de zoveel tijd het paranormale. In mijn beperkte tijd met het spel werden de personages geïntroduceerd en kreeg ik mijn eerste zaak om op te lossen. De oude stoel waar je op zat, schijnt namelijk vervloekt te zijn. Zo zou iedereen die er op zit dood gaan. Jij moet op onderzoek uit gaan of die inderdaad vervloekt is.

Na het gebruik van je speciale kracht krijg je steeds meer informatie over de stoel en wat er gebeurd is met mensen die er op zaten. Uiteindelijk blijkt de stoel dus niet vervloekt te zijn, maar iedereen die er op zit te vergiftigen. Net als vele urban myths was het dus inderdaad een mythe dat het een vervloekte stoel was. De gameplay had een beetje onderzoekende aspecten die me deden denken aan Ace Attorney en zat goed in elkaar. Je moest echt informatie winnen voor je achter de waarheid kwam. Door middel van een speciale bril kon je je gave activeren of uitschakelen en zo wisselen tussen twee diverse werelden om in iedere wereld verschillende stukken informatie te verkrijgen.

Na het oplossen van deze zaak (en dus het voorkomen van mijn eigen dood) werd ik alweer op pad gestuurd naar een flatgebouw voor een volgende mythe. Er zou een geest gezien zijn op camera beelden. Echter, hier kon ik niet op onderzoek uit, want de tijd was voorbij. De set-up was echter al zo goed gedaan dat ik zeker interesse heb in het verdere verhaal.

De grafische stijl van de game draagt ook echt bij aan de sfeer. De donkerblauwe kleuren in combinatie met het dieprode voor belangrijke personen en objecten geeft een interessant contrast. Zeker aangezien verschillende assets niet heel gedetailleerd. Het geeft iets mysterieus over de wereld. In de scènes en tekstvakken zijn de personages wat gedetailleerder uitgewerkt en is het net een 16 bit anime. Het is een unieke stijl die erg goed werkt voor de game.

Voorlopige conclusie

De demo van Urban Myth Dissolution Center was erg verrassend. Aangezien ik last minute naar de afspraak ging had ik geen idee wat ik er van moest verwachten, maar het is zeker een bijzondere game. De unieke stijl en mechanics pakten mij meteen al mee en het mysterieuze van wat er allemaal aan de hand is, geeft je de drang om verder te gaan. Als je dit combineert met de onderzoekende aspecten maakt het een erg leuke gameplay loop. Ik ben in elk geval benieuwd naar meer geraakt.

