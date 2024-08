Capcom Fighting Collection 2 aangekondigd voor 2025

Het gaat goed met Capcom en fans van hun klassieke fighting-games. Naast de eerder aangekondigde Marvel vs. Capcom Fighting Collection (waar Nintendo ook een update over had), komt er nu ook een vervolg op de compilatie-game Capcom Fighting Collection.

Capcom Fighting Collection 2 staat gepland voor een release in 2025 en bevat 8 klassieke vechtspellen van Capcom.Dit varieert van obscure titels zoals Plasma Sword: Nightmare of Bilstein to absolute classics als Street Fighter Alpha 3 Upper. Maar ook Project Justice (wat het vervolg op Rival Schools is), Capcom vs. SNK 1 en 2, en de beruchte Capcom Fighting Evolution staan op de compilatie. De grootse verassing zal echter uit een vreemdere hoek komen, want deze titel bevat namelijk allebei de Power Stone-games; absolute klassiekers die oorspronkelijk op de Dreamcast waren verschenen. Allemaal met online multiplayer!

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Daarnaast was er nog nieuws over de eerder aangekondigde Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. Want die game staat nu gepland voor een digitale release op 12 september 2024. Je kan die versie vanaf later vandaag digitaal pre-orderen in de eShop. Ben jij echter fan van fysieke uitgaven, dan moet je nog iets langer wachten. Maar vanaf 22 november kan jij dan ook online hadoukennen als die game fysiek uitkomt.