PICO PARK 2 aangekondigd en meteen speelbaar voor de Switch

Eerder vandaag vond er een Indie World showcase plaats. Tijdens deze presentatie werden er diverse nieuwe indie games aangekondigd voor de Switch. Je kunt hier terugkijken. Tijdens de presentatie werd ook Pico Park 2 aangekondigd, dit is een puzzel platform game die je in co-op met meerdere mensen tegelijk speelt. De aankondigingstrailer voor deze game begon nog met twee spelers die via een ketting met elkaar verbonden zijn. Ze moeten zich op deze manier samen een weg zien te banen door de levels. Later in de trailer werd het echter nog interessanter. De trailer onthulde daar namelijk dat je de game met wel 8 mensen tegelijk kunt spelen. In bepaalde levels leek dit ook nodig te zijn. Zo moest er een toren gemaakt worden van verschillende personages om op een platform te komen.

Alle levels zijn echter speelbaar ongeacht met hoeveel spelers je bent. De game is vanaf vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop. Bekijk hieronder de trailer.