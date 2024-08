Maak de wereld van Shrek schoon in Powerwash Simulator

Powerwash Simulator is zo’n game waar maar DLC voor uit lijkt te blijven komen. Na populaire franchises als Back To The Future, Warhammer en Alice in Wonderland is het nu de beurt aan onze favoriete norse Oger: Shrek! Vandaag werd de nieuwe betaalde DLC aangekondigd tijdens de Indie Showcase en hij moet deze herfst uitkomen voor de Nintendo Switch. FuturLab en Square Enix Collective hebben hiervoor de handen ineengeslagen met Universal Games and Products. De trailer voor de Shrek Special bekijk je hier:

Shreks thuis in het moeras is toe aan een grondige schoonmaakbeurt, en dat mag jij gaan doen! In de trailer zien we hoe spelers zijn huis en buiten-wc onder handen nemen. Ook de Dragon’s Lair krijgt de powerwash-behandeling, evenals nog drie locaties die op dit moment nog niet bekend zijn. Misschien het paleis van Lord Farquaad wel?

Inmiddels is er diverse DLC uitgekomen voor Powerwash Simulator. Deze Shrek pack is betaald, evenals de hierboven genoemde packs voor onder andere Back To The Future, maar tussendoor is er ook zat gratis DLC toegevoegd aan deze rustgevende game. Zo download je gratis levels in het teken van Tomb Raider en Final Fantasy 7.

Nog niet bekend met Powerwash Simulator? Dan wil je zeker onze review even lezen! Wij zijn in ieder geval alweer helemaal zen geworden van deze trailer. Laat die herfst maar komen!