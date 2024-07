Capcom geeft duidelijkheid over Switch-versie Monster Hunter Wilds

Als er één franchise is die behoorlijk goed vertegenwoordigd is op de consoles én handhelds van Nintendo, dan is het de Monster Hunter-serie van Capcom wel. Capcom is zelf ook een stabiele factor op het gebied van ondersteuning van Nintendo-platformen. Specifiek voor Monster Hunter Wilds zijn er echter geen plannen om deze titel naar de huidige console van Nintendo te brengen. Dit heeft het bedrijf onlangs laten weten tijdens een investeerdersbijeenkomst.

De reden is eigenlijk vrij logisch en heeft in dit geval puur te maken met het verschil in grafische kracht tussen de Switch en andere platformen. Met Wilds wil Capcaom het meeste uit de wereld van Monster Hunter halen, wat alleen kan met de nieuwste technologie en die tot het uiterste te gebruiken. Capcom liet weten dat dit momenteel alleen mogelijk is op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Overigens blijft de deur hiermee wel open staan voor een toekomstige versie op de Nintendo Switch 2, al is voor nu nog niet duidelijk hoe krachtig deze console gaat worden.