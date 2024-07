[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 31

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

The Garden Path

Prijs in de Nintendo eShop: €19,50 – 30 juli 2024

The Garden Path is een slice-of life sim die gaat over de simpele, mooie dingen in het leven. Het plezier van het bouwen van je eigen tuintje, iets dat compleet van jouw is, het warme gevoel dat je krijgt als je nieuwe vrienden maakt, de bescheiden trots die je voelt als je oude dingen nieuw leven in blaast, dat soort dingen. Plant verschillende plantjes terwijl je een klein plekje helemaal voor jezelf maakt op een tempo die je zelf bepaald. The Garden Path is gemaakt om in kleine stukjes te spelen, en de game loopt op dezelfde tijd als in de echte wereld. Elke dag kun je terug komen om een paar leuke dingen te doen en te zien hoe de wereld veranderd is, met nieuwe reizigers, evenementjes, en activiteiten om je even een momentje rust te bieden van de echte wereld.

MARS 2120

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 1 augustus 2024

Mars 2120 is een metroidvania die, na enkele vertragingen, nu eindelijk op de Switch te spelen is. In Mars 2120 heeft de mensheid inmiddels meerdere planeten in ons zonnestelsel gekoloniseerd, wat mensen de kans geeft aan de steeds slechtere omstandigheden op aarde te ontsnappen. Maar dit is niet zonder gevolgen. Op een dag ontvangt de UN een noodoproep van de eerste kolonie op Mars. Sergeant Anna “Thirteen” Charlotte en een heel team aan elite ruimte mariniers worden erop af gestuurd, maar het is niet makkelijk om er te komen. Doorzoek gevaarlijke gebieden terwijl je met angstaanjagende en mysterieuze vijanden vecht, in heftige melee en ranged gevechten. Hoe je deze aanpakt is aan jou, het is ten slotte een metroidvania! Weet jij Mars te overleven?

Thank Goodness You’re Here!

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 1 augustus 2024

Thank Goodness You’re Here is een grappige platformer, waarin jij een rijzende gele verkoper speelt in een noord Engels stadje. Je hebt een belangrijk gesprek met de burgemeester, waarna je als verkoper te werk gaat om iedereen te leren kennen en de inwoners blij te maken. Je krijgt wat rare taken, die al snel uitgroeien tot simpelweg bizarre verzoeken. Hoe meer mensen je helpt, hoe meer gebieden en verzoeken je vrij speelt. Wat meteen opvalt is de unieke, en passende, handgetekende stijl van de game. De game zet zichzelf neer als platformer, maar in essentie is het veel meer dan dat. Officieel staat het dan ook te boek als ‘comedy slapformer’. Benieuwd? Wij mochten afgelopen Gamescom de game al eens proberen. Je kunt hier lezen wat we ervan vonden.

Wat verder verschijnt in de week van 29 juli tot en met 4 augustus:

29 juli: 3D Animal Hunting

29 juli: Basketball Anime Girls

30 juli: Midnight Collection

31 juli: (pack) TOKYO CHRONOS & ALTDEUS: Beyond Chronos

31 juli: JALECOlle Famicon Ver. Pinball Quest

31 juli: Death Noodle Delivery

31 juli: Summer in Trigue

1 augustus: Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom

1 augustus: Tensei

1 augustus: MARS 2120

1 augustus: Trinity Fusion

1 augustus: Chef Chen

1 augustus: Toy Car Extreme Racing RC Driver Simulator

1 augustus: Operation Tango

1 augustus: Landnama

1 augustus: Zumba Marble Blast

1 augustus: Train Your Brain! Spot The Difference with Animal Kids Photos!

1 augustus: Yatsumeguri

1 augustus: Same Break Game

1 augustus: Werewolf Goldfish

1 augustus: Find the Cat

1 augustus: Super Kawaii! Finding Mistakes in Panda Photos

1 augustus: Farlands Journey

1 augustus: Treasure Hunt on a World Trip

1 augustus: (Pack) Untitled Goose Game + Thank Goodness You’re Here!

2 augustus: Train Traffic Manager – Gold Edition

2 augustus: King ’n Knight

2 augustus: Knights and Guns – Summer Edition

2 augustus: Rejoinder – Procedural Roguelite

2 augustus: Cilla

2 augustus: Aero the Acro-Bat

2 augustus: Bedrotting

2 augustus: EvoMon

3 augustus: Farming Tractor Simulator – Premium Edition

3 augustus: Bot Shot

4 augustus: Metroplex Zero: Sci-fi Card Battler

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.