Launch trailer viert release One Piece Odyssey voor de Switch

Bandai Namco heeft een laatste trailer online gezet van One Piece Odyssey, een turn-based RPG in de wereld van One Piece. Deze game verscheen vorig jaar om de 25e verjaardag van de serie te vieren. Toen verscheen hij voor PC en andere consoles, maar nu kunnen we er ook op de Switch van genieten. In onderstaande video worden de beste kanten van de game nog even belicht. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat de Switch een speciale ‘deluxe edition’ van de game krijgt. Hierdoor kunnen Switch-spelers genieten van een extra scenario (beschikbaar na de main-game) en een aantal extra costumes.

Voor wie niet bekend is met de serie: One Piece is een zeer populaire manga en anime serie. Daar blijft het alleen niet bij, want inmiddels heeft het ook zijn weggevonden naar andere soorten media. Zo is er bijvoorbeeld al een Netflix-serie en zijn er verschillende games verschenen, in verschillende genres. De serie volgt het verhaal van (inmiddels beroemde) piraat Monkey D. Luffy en zijn crew, de Straw Hat Pirates terwijl ze de oceaan verkennen op zoek naar de “One Piece” de ultieme piratenschat. De game bouwt op dit principe, en begint met de Straw Hats die op zoek zijn naar een nieuw avontuur. Maar tijdens hun reis komen ze in een storm terecht en leiden ze schipbreuk, waarbij ze aanspoelen op een vreemd eiland. Tropisch, maar omringd door extreem woeste stormen.

Luffy besluit meteen het eiland te verkennen om zijn verdwenen bemanningsleden terug te vinden. Daarbij vind hij echter al snel vreemde ruïnes en monsters die hij nog nooit eerder is tegengekomen. Enthousiast door het idee dat ze een compleet nieuw eiland hebben gevonden neemt het verhaal een vreemde wending als ze twee mensen tegenkomen: Adio en Lim. Ga met Luffy en zijn vrienden mee op avontuur in de wereld van One Piece en ontdek dit originele verhaal!