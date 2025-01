Carmen Sandiego krijgt releasedatum

Afgelopen september werd de reboot van Carmen Sandiego aangekondigd, die ook naar de Nintendo Switch zou komen. Inmiddels kunnen we aan deze bekendmaking ook een releasedatum koppelen: Carmen arriveert op 5 maart op Nintendo’s hybride console. In de gloednieuwe trailer zien we de ster in actie:

In deze nieuwe Carmen Sandiego-game kruipen spelers voor het eerst in de huid van de spionne zelf. Je doel? Het opnemen tegen VILE. Je reist de hele wereld rond, uitgerust met allerlei gadgets die bij het spionnenwerk onmisbaar zijn. Tijdens je zoektocht haal je de detective in jezelf naar boven terwijl je aanwijzingen opvolgt, codes ontcijfert en minigames speelt.

Carmen Sandiego zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop, met zowel een standaardeditie als een Digital Deluxe Edition. Deze laatste bevat de anniversary caper “Where in the World”, cosmetic skin “Classic Outfit”, cosmetic skin: “Motorcycle Outfit”, de officiële soundtrack en artwork.