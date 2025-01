Accessoiremaker Genki toont Switch 2 en deelt informatie

In Las Vegas is CES, een jaarlijkse techbeurs in volle gang. Een van de aanwezige bedrijven, GENKI, heeft gisteren nieuws over de Switch 2 gedeeld. Het bedrijf heeft namelijk accessoires voor het nieuwe apparaat onthuld. Het bedrijf claimt dat de Switch 2 in april moet verschijnen en dat hun mockup gebaseerd is op een echte Switch 2.

In een video die ze hebben gedeeld tonen ze het apparaat met verschillende accessoires. Wat opvallend is, is dat het lijkt alle recente geruchten en leaks te bevestigen. Zo hebben de Joy-Con grotere schouderknoppen, zit er een optische sensor in, heeft de rechter Joy-Con een extra C-knop. Ook hebben de controllers subtielere kleuren. Zo zie je kleur alleen onder de thumb stick en bij een stuk wat de console in verdwijnt. Dit sluit aan bij de recente leak die we al deelden. Hierbij werd online ook al gezegd dat de donkere versie van de Switch kleuren op die plekken zou hebben.

Ook het docking station ziet er uit als de recente leaks. Toevallig heeft Laura Kate Dale op X gisteren ook een nieuwe foto van de dock gedeeld. Deze is hier te zien en sluit ook aan bij deze video.

Naast de video van Genki zelf zijn er ook beelden van de showvloer online gedeeld. Hier zijn bezoekers van het evenement hands-on met mock-ups en kun je goed het verschil in maat zien tussen de Switch en Switch 2. Hoewel Genki wel de optische sensor bevestigd, weten ze niet waar de C-knop voor gaat zijn. Hoewel dit de eerste knop was die geleaked was, is hier nog steeds geen echte consensus over.