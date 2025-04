Enter the Gungeon 2 aangekondigd voor de Nintendo Switch 2

De razend populaire roguelike-shooter Enter the Gungeon krijgt een officieel vervolg! Ontwikkelaar Dodge Roll Games heeft Enter the Gungeon 2 onthuld, dat in 2025 verschijnt op de Nintendo Switch 2. Met vernieuwde gameplay, nieuwe wapens en chaotische bullet-hell actie belooft dit vervolg nog groter en uitdagender te worden dan het origineel.

In Enter the Gungeon 2 duiken spelers opnieuw de mysterieuze Gungeon in, een steeds veranderend doolhof vol vijanden, schatten en bizarre wapens. Dit keer introduceert de game nog meer schietgrage helden, elk met unieke vaardigheden en speelstijlen. Naast de klassieke dodge roll en kogelregens, kunnen spelers nu nieuwe melee-aanvallen en speciale gadgets gebruiken om zich een weg te banen door hordes vijanden. De destructieve omgeving speelt een grotere rol, en het arsenaal aan knotsgekke wapens is uitgebreid met nog absurdere creaties. Met een vernieuwde online en lokale co-opmodus kunnen spelers samen de Gungeon trotseren en hun vaardigheden testen tegen de sterkste bazen tot nu toe.

Ben jij klaar om opnieuw af te dalen in de Gungeon? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de eerste trailer!