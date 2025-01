Onthuld: de fysieke release van Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered is inmiddels alweer een tijdje te spelen. Op 10 december afgelopen jaar kwam de remaster digitaal uit voor de Nintendo Switch, dus fans hebben al tijd gehad om zich erin vast te bijten. Wie de game nog niet heeft aangeschaft, wil wellicht nog even wachten. Limited Run Games heeft namelijk een fysieke release aangekondigd. Pre-orderen is al mogelijk.

Zoals gebruikelijk zullen er twee versies beschikbaar komen: een Standalone Edition en een Collector’s Edition. De standalone spreekt natuurlijk voor zich. Wat we natuurlijk vooral willen weten, is wat er allemaal in die Collector’s Editon zit! Nou, om te beginnen zit er een mini comic bij, een metalen Kain-medaillon, een blokpuzzel en – misschien wel het mooiste – een replica van het Soul Reaver-zwaard op een sacrofaagstandaard. Ook krijg je de soundtrack en verschillende art cards erbij.

In Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered reis je door de prachtige maar spookachtige wereld Nosgoth als de met wraak vervulde Raziel. Gewapend met je speciale Wraith-krachten en de mogelijkheid om je zowel in de aardse als de spirituele wereld te begeven, is het jouw missie om Kain te laten boeten voor wat hij je heeft aangedaan. En omdat dit een remaster betreft, zitten er natuurlijk diverse nieuwe features bij. De visuals hebben een upgrade gekregen. Die is optioneel: jij kiest of je speelt met deze nieuwe look, of liever voor de oorspronkelijke ervaring gaat. Dit geldt ook voor de controls: de game biedt de originele besturing, maar ook een modern control scheme. De map is vernieuwd en er is een fotomodus toegevoegd.

Heb jij Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered al gespeeld? Of ga je wachten op een fysiek exemplaar? Laat het ons weten in de comments.