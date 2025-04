Hitman World of Assassination sluipt naar de Switch 2

Je zou het bijna over het hoofd zien met zo’n berg aan aankondigingen, maar er komt nog een gameberoemdheid naar de Switch 2. Agent 47 brengt zijn moordzuchtige praktijken naar de nieuwe console in Hitman World of Assassination. En de releasedatum? Launch day! De game komt uit op dezelfde dag als de Switch 2.

Hitman is een gamereeks die al een behoorlijke tijd meegaat. Desondanks zal dit de eerste keer zijn dat er een Hitman-game voor een Switch-console verschijnt. IO Interactive brengt de franchise naar Nintendo in de vorm van Hitman World of Assassination: Signature Edition. Meer dan ooit kenmerken de recente Hitman-games zich door enorme levels met ongekend veel mogelijkheden om je slachtoffers te elimineren. Ook deze game moedigt je aan om je verbeelding tot het uiterste te strekken en creatief te werk te gaan om je missies te voltooien.