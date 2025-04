De Switch 2 Game Key-cartridges hebben één handig voordeel

Sinds de Nintendo Direct van vorige week heerst er naast een hoop enthousiasme en hype ook behoorlijk wat ontevredenheid onder de fans. Dit heeft meerdere oorzaken. Naast de relatief hoge prijzen voor de console én voor de games, gaan er ook negatieve geluiden op over de Game Key-cartridges.

Een snelle opfrisser: Switch 2-games zullen ook fysieke edities krijgen, met natuurlijk cartridges. Het grote verschil is echter dat de game zelf niet langer erop staat. In plaats daarvan staat er op elke cartridge een downloadcode op, vergelijkbaar met de huidige code-in-a-box-releases. Dus of je de game nu digitaal koopt of fysiek, je zult hem eerst moeten downloaden. Daarbij moet je de cartridge nog steeds in je console laten zitten als je de game wilt spelen.

Dit is een ontwikkeling waar veel mensen nu onvrede over hebben geuit. Zo riep de host van GamesMaster fans op tot een boycot van deze zogeheten Game Key-cartridges, met een statement op X dat gamers dit niet moeten accepteren. Hij zegt dat er gewoon een volledige game op een cartridge moet staan, en geen downloadcode.

I know there are bigger things going on in the world – but we MUST resist buying these Game-Key releases.

Physical needs to mean ALL current data on the cartridge. Or no sale. https://t.co/PEQHKfsfT9