It Could Happen to You onderweg naar de Switch

Ratalaika Games en Pixel Noire Games hebben aangekondigd dat It Could Happen to You ook naar de Switch komt. Dit verhaal gedreven avontuur draait grotendeels om zijn verhaal, maar er zitten ook point-and-click elementen in de game. De game staat gepland voor release op de Switch op 18 oktober. Wil je de trailer bekijken? Dan zul je even naar de website van Nintendo zelf moeten. Hier kun je dan de trailer bekijken. De game kost bij release slechts €4,99.

In It Could Happen to You ben je net lekker op vakantie wanneer het kleine dorp waarin je je bevind plotseling wordt geteisterd door vreemde lichten ’s nachts. Dat niet alleen, ook het vee in de buurt laat vreemde mutaties zien en mannen in het zwart stalken vanuit de schaduwen de mensen… mensen die ook zomaar verdwijnen. Jij bent de enige die ze kan vinden. Weet jij iedereen te redden en uit te vinden wat er daadwerkelijk gebeurd als de zon ondergaat? En kan je er ook voor zorgen dat het jou niet gebeurd?