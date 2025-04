Psychologische horror dating-sim Cooking Companions komt naar de Switch

Ontwikkelaar Deer Dream studios en uitgever Serenity Forge hebben aangekondigd dat hun psychologische horror dating-sim naar de Nintendo Switch komt. De game komt oorspronkelijk alweer uit 2021, en op Steam staat de game momenteel erg positief aangeschreven. Of dat op de Switch ook zo zal zijn zullen we nog voor het eind van de maand binnenkort uitvinden, want hij verschijnt al op 29 april. De game komt overigens naar consoles met een aantal nieuwe functies. Zo zijn er zes nieuwe talen en 15 nieuwe geanimeerde scenes.

Cooking Companions speelt zich af diep in het bos van de Tatras bergen. Jij zit hier met vier anderen vast in een hut, nadat slechte planning en plotselinge overstromingen ervoor zorgen dat jullie niet weg kunnen. Er is weinig eten, en het is aan jou om iedereen tevreden en bevriend te houden tijdens deze lastige dagen. Gaat dat je lukken? Weet jij de juiste persoon honing om de mond te smeren? Of eindig je misschien zelf als het volgende rantsoen? Gooi daar nog wat Oost Europese folklore bij in en je hebt een horror visual novel die je niet snel vergeet!