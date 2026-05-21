Chippy&Noppo is nu te upgraden naar de Switch 2-editie

24 oktober 2024 verscheen Chippy&Noppo op Nintendo’s eerste hybride console. Echter is er sinds vandaag een Switch 2 Edition beschikbaar gesteld middels een upgradepack. Deze gaat voor een bedrag van €2,29 over de digitale toonbank, mits je de Switch-versie van game al in bezit hebt. Heb je die nog niet? Dan komt er €19,50 bij voor de volledige titel.

In het actievolle puzzelspel Chippy&Noppo krijg jij de taak om speelgoed in elkaar te zetten, wat je doet door onderdelen te verzamelen in een fabriek. Vervolgens verwerk je kleuren en vormen, totdat het voorwerp van de blauwdruk ontstaat. Samen met een vriend kruip je in de huid van de kleine Chippy en de lange Noppo, al is de game ook in je uppie te spelen. Dan zul je alleen beide personages tegelijkertijd moeten besturen. De Switch 2-editie van deze titel brengt een verbeterde resolutie met zich mee en ondersteunt tevens ook GameShare.

