Pit Panic komt naar de Nintendo Switch 2

Gisteravond werd er aangekondigd dat Pit Panic onder andere naar Nintendo’s tweede hybride console gaat komen. Dit ging gepaard met een officiële gameplaytrailer. Hoewel het Switch 2-logo aan het einde van de video niet te zien is, kan er in de beschrijving gelezen worden dat het spel tóch naar de console komt. Op een releasedatum zullen we nog even moeten wachten.

Pit Panic is een 2D-roguelike-platformspel waarin je in de huid kruip van een archeoloog. Samen met zijn mysterieuze grijphaak en schep, spring en klim je naar boven terwijl je buit verzamelt en tegen bazen vecht. Er kunnen in elk hoekje dodelijke vallen tevoorschijn komen, dus pas vooral op! Alsof dit allemaal nog niet uitdagend genoeg is, zullen er vlotte beslissingen gemaakt worden omdat je het anders misschien niet zal overleven. Tevens kunnen spelers tegen elkaar strijden tijdens unieke dagelijkse uitdagingen, waar ze proberen hun beste tijd neer te zetten.