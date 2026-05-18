[Review] Coffee Talk Tokyo – Een genot om te spelen

Op 21 mei verschijnt het langverwachte nieuwe deel van de geliefde Coffee Talk-serie digitaal voor de Nintendo Switch en Switch 2. Coffee Talk Tokyo – van uitgevers en ontwikkelaars Chorus Worldwide en Toge Productions – werd in augustus 2024 aangekondigd. Na wat vertraging kunnen fans bijna aan de slag met de derde game van de cozy visual novel-reeks die draait om het brouwen van koffie en het luisteren naar de verhalen van je vaste klanten. Het eerste deel – Coffee Talk – kwam in 2020 uit (check hier onze review) en in 2023 verscheen het vervolg – Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly. Ik heb beide delen met enorm veel plezier gespeeld, dus ik was dan ook erg benieuwd naar de clientèle van het koffiebarretje in Tokio. De afgelopen dagen heb ik al kennis met ze mogen maken en hun verhalen bleken voor mij de meest memorabele tot nu toe. Dus pak een bakkie koffie, nestel je op de bank en lees dan mijn review van Coffee Talk Tokyo!

Dezelfde knusse sfeer in een nieuwe stad

Mocht je de eerdere games nog niet gespeeld hebben, dan is het goed om te weten dat Coffee Talk Tokyo een op zichzelf staande ervaring is. Voorkennis van deel 1 en 2 is niet vereist. Terugkerende spelers zullen vanaf de start de kenmerkende knusse sfeer herkennen, maar in dit deel worden een nieuwe stad en nieuwe personages geïntroduceerd. De eerste twee games spelen zich af in een fictieve versie van Seattle, Amerika. Deze spin-off maakt een uitstapje naar het moderne Tokio, Japan. Na het overlijden van Mohammad Fahmi (de bedenker van Coffee Talk) in 2022, werd het tweede deel voortgezet door andere schrijvers. Anna Winterstein was één van die nieuwe mensen en zij is nu de lead schrijver van dit Tokio-deel.

Ook in Coffee Talk Tokyo kruip je in de huid van een barista van een nachtelijk koffietentje. Je maakt kennis met een nieuwe cast van 11 personages, een diverse groep mensen en Yōkai – geïnspireerd op de Japanse cultuur en mythologie. Zoals we kennen van de eerdere delen volgt ook dit deel een dagensysteem. Je start op 30 juli 2026 en gedurende 15 dagen komen er dagelijks een aantal van je stamgasten langs. Voor een bakkie troost en beschutting tegen de zinderende zomerhitte van Tokio. De verhalen eindigen op Obon, een driedaags festival waarop Japanners de geesten van hun voorouders herdenken.

Serveer de juiste drankjes – of juist niet…

De gameplay bestaat uit het lezen van de interacties én het zetten van verschillende koffie- of thee-varianten. Het zetsysteem en het arrangement aan drankjes is in dit deel uitgebreid. Zo kun je warme en koude drankjes bereiden, met nieuwe ingrediënten. Naast de bekende latte art kun je ook losgaan met stencils. Op je telefoon kun je via het bijgewerkte Tomodachill-systeem niet alleen je vriendenstatus bekijken, maar ook hashtags lezen die verhaalfragmenten en extra content ontgrendelen. Het ‘gevonden voorwerpensysteem’ uit Coffee Talk 2 is verwijderd. Maar je Brewpad houdt wederom bij welke recepten je ontdekt en helpt bij het bereiden van de drankjes. Al zullen de verzoeken van je klanten nog steeds verschillen in hoe specifiek ze zijn. De oplettende speler ontdekt trouwens ook recepten op Tomodachill, een leuke toevoeging.

Hoewel het maken van de drankjes op zich geen ingewikkelde handeling is – het is altijd een keuze uit drie ingrediënten en de temperatuur (warm of koud) – is het voor de voortgang wel een belangrijk onderdeel. Door middel van gesprekken en het maken van drankjes bouw je een relatie op met je klanten. Het serveren van de juiste drankjes beïnvloedt die relatie op een positieve manier en dat leidt veelal tot een goed einde. Maar wanneer je de verkeerde drankjes voorschotelt nemen de verhalen van je clientèle een andere wending. Elk personage kent dan ook meerdere mogelijke uitkomsten, veelal tussen de 2 en 4 eindes.

Memorabele personages en verhalen

Coffee Talk Tokyo blinkt ook weer uit in het vertellen van de verhalen van je klanten. Geen oppervlakkige slice-of-life belevenissen. Nee de kracht van jouw nachtkoffiebar is je luisterende oor waardoor je klanten zich openstellen. Dat leidt in dit deel tot openhartige verhalen over verbinding, verandering en persoonlijke groei. Ik wil niet teveel verklappen maar wat heb ik genoten van deze diverse cast aan nieuwe klanten (en enkele bekende Seattle-klant). Zowel van hun verhalen als het prachtige artwork en animaties. Tot mijn verrassing kwam in het verhaal van Vin de lepeltheorie voorbij, een metafoor om te visualiseren hoe iemand met een chronische aandoening of beperking zijn beperkte energie (lepels) over de dag verdeelt. Ik vond het aangrijpend om te lezen hoe Vin hiermee worstelt. Maar ik genoot ook van de jonge Erika die met haar enthousiasme de harten van medeklanten steelt. Geloof me, elk verhaal is het luisteren (of lezen) waard!

Kalendersysteem helpt bij herspelen

Om het spel uit te spelen zijn meerdere speelrondes nodig. De eerste sessie duurt ongeveer 8 – 9 uur. Dan heb je alle 15 in-game dagen doorlopen én de epiloog, maar daarmee heb je nog niet de volledige verhalen van je klanten gehoord. Er zijn minstens vier speelsessies nodig voor volledige voltooiing, waarmee je ongeveer 20 uur bezig bent. Via het kalendersysteem in het laadscherm kun je dagen opnieuw spelen. Door andere drankjes te bereiden ontdek je verschillende uitkomsten. Ondertussen geniet je van de lo-fi beats van Andrew “AJ” Jeremy, de prachtige pixel-art en de rake geluidseffecten (zoals voetstappen, een kruk die wordt verschoven, het snijden van ingrediënten of bedienen van de machine). Mocht je na de verhaalmodus nog geen genoeg hebben van het brouwen van drankjes, dan kun je losgaan in de ‘Endless’-modus (in ofwel ‘Free Brew’ of Challenge Mode’). En zo alle 44 achievements verdienen.

Misschien wel de beste tot nu toe

Voor mij persoonlijk is Coffee Talk Tokyo de beste uit de serie. Ik heb met een lach en een traan genoten van de verhalen van de geweldige cast aan personages en hun link met de Japanse cultuur. De knusse sfeer voelt vanaf het begin als thuiskomen en ook de UI is weer heerlijk vertrouwd. De soundtrack omlijst de sfeer wederom perfect en de kleurrijke pixel-art spat van het scherm. Voor fans van de serie is het dan ook gewoon een must-play. Voor nieuwkomers is het net zo goed een dikke aanrader en wie weet overtuigt het hen om ook de eerdere delen te willen spelen. Coffee Talk Tokyo is vanaf 21 mei in de Nintendo eShop te koop. In september volgt een Amerikaanse fysieke release.