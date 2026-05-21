Unrailed! 2 stoomt volgende maand naar Nintendo Switch en Switch 2

We zijn het wel gewend: treinen met vertraging. Het lijkt erop dat hetzelfde geldt voor games over treinen. Unrailed! 2: Back on Track werd aangekondigd tijdens de Indie World Showcase eerder dit jaar en stond gepland voor mei 2026, maar de maand is bijna om en we zijn nog steeds Unrailed! 2-loos. Vandaag heeft Indoor Astronaut een nieuwe, definitieve releasedatum aangekondigd: 11 juni. Een vertraging dus, maar wel een minimale.

Unrailed! 2 neemt je mee op een uniek co-op-avontuur. Samen moeten jullie ervoor zorgen dat de trein blijft rijden. Dat is nog niet zo eenvoudig, want het spoor is nog niet af. Terwijl de trein rijdt, struinen jullie de nabije omgeving af voor materialen om ervoor te zorgen dat de trein niet ontspoort. Dit traject neemt je mee door een procedureel gegenereerde wereld door zes biomen. De game ondersteunt tot acht spelers en diverse speelmodi: Time, Sandbox en Versus. Volgende halte: multiplayer-chaos.

De gloednieuwe release day-trailer vertelt wat we allemaal in deze aankomende console-release van Unrailed! 2: Back on Track kunnen verwachten:

