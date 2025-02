Civilization 7 krijgt launchtrailer

Afgelopen jaar werd Sid Meier’s Civilization VII aangekondigd, inclusief een release voor de Nintendo Switch. Inmiddels is de release een feit want sinds gisteren kunnen ook Nintendo Switch-bezitters aan de slag met het nieuwste deel in de Civilization-serie. En een release zou natuurlijk niet compleet zijn zonder een bijbehorende launchtrailer. Deze net verschenen trailer kun je dan ook hieronder bewonderen.

Ook in dit zevende deel kruip jij in de rol van een bekende wereldleider uit de geschiedenis. Bouw je eigen rijk op, verken de wereld en concurreer, vecht of handel met andere landen. Zo kun je spelen als Hatshepsut van Egypte, Napoleon Bonaparte van Frankrijk en Benjamin Franklin van Amerika. De game laat je heersen over de hele wereld gedurende het oude tijdperk, de ontdekkingstijden en het moderne tijdperk.

Ben jij van plan om aan de slag te gaan met Civilization VII? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!