Nintendo krijgt geen genoeg van Valentijnsdag

We schreven gisteren al over gratis Nintendo-Valentijnskaartjes, maar dat is niet het enige. Er is nu een speciale pagina met nog meer liefdesinspiratie.

Nintendo geeft relatieadvies

Of je nu wel of niet single bent met Valentijnsdag; Nintendo is er voor je. Rondom Valentijnsdag valt er genoeg te beleven op de Nintendo Switch. Zo zijn er binnen een aantal games speciale evenementen. In Animal Crossing: New Horizons wachten er bijvoorbeeld ‘liefelijke cadeautjes’ op je. Daarnaast kon je digitaal gaan smullen van het Splatoon 3-Splatfest of meedoen aan de Pokémon Scarlet & Violet-raids om Milcery te vangen.

Als kers op de taart biedt Nintendo nog wat adviezen aan op het gebied van daten en relaties in de vorm van games. Wat dacht je van Afterlove EP, Arcade Spirits of Boyfriend Dungeon. Stuk voor stuk de moeite waard in een week als deze. Neem gauw een kijkje op de speciale pagina op de website van Nintendo voor alle tips.