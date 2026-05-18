Namco Legendary Mountains komt naar de Switch 1 en 2

BeXide heeft vandaag Namco Legendary Mountains aangekondigd voor de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. De titel staat gepland om ergens deze zomer te verschijnen, hoewel de exacte releasedatum nog niet bekend is gemaakt. Wél is er een eerste trailer verschenen welke alvast een goede indruk geeft van de gameplay die ons te wachten staat.

Namco Legendary Mountains lijkt op bekende spellen zoals 2048 en Suika Game, waarin je iconen combineert om grotere te creëren. Het verschil is echter dat het zich afspeelt in een 3D-ruimte en elementen gebruikt die in het teken staan van Namco’s rijke geschiedenis aan games. Benieuwd geworden? Bekijk dan hieronder de eerste trailer.