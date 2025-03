Cookie Cutter Overkill Edition aangekondigd voor de Nintendo Switch

Twee jaar geleden verscheen Cookie Cutter op Steam, een handgetekende 2D metroidvania die zich afspeelt in een gewelddadige post-apocalyptische wereld. De game is daar erg goed ontvangen, en Rogue Games heeft nu aangekondigd dat de game ook op de planning staat voor de Switch. Het gaat hier echter om een vernieuwde versie, genaamd Cookie Cutter Overkill Edition. Wat dat precies inhoud wil het bedrijf nog niet zeggen, behalve dat het “nieuwe content en gameplay features” bevat. Ook een releasedatum is nog niet bekend, de game staat gepland voor release ergens deze lente. Een trailer is er gelukkig wel, die kun je alvast hieronder bekijken.

Cookie Cutter speelt zich af in een post-apocalyptische wereld. Voorheen was het ook al geen pretje, aangezien deze dystopische wereld geleid werd door een ego manische leider die vastbesloten was de geheimen van het universum te ontrafelen. INFONET beloofde een utopia gebouwd door onverwoestbare androids genaamd “Denzels.” dit was een leugen. 200 jaar later en de wereld is aan het verrotten. De mysterieuze Red Seed is gestolen en Raz, een overgelopen monteur, doorzoekt een geheim lab. Hij vind daar de Denzel Cherry, in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten, terwijl ze wanhopig aan haar leven vastklampt. Haar maker, en de liefde van haar leven Dokter Shinji Fallen, is ontvoerd. Cherry wil wraak op diegene die dat gedaan heeft, en alles en iedereen die er in haar weg staat. Ga met haar mee terwijl ze het massieve ‘Megastructure’ verkent en de eindeloze legers van INFONET op alle mogelijke manieren een kopje kleiner maakt.