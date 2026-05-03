Sky Dust komt naar Nintendo Switch 2

Tijdens de Latijns-Amerikaanse gamescom werd Sky Dust aangekondigd door Twin Sails Interactive en Orbit Studio. De game is meteen ook bevestigd voor Nintendo Switch 2, al is er nog niets bekend over releasedata.

Hou je van die kenmerkende cyberpunk-look? Dan is Sky Dust er een om in de gaten te houden. Deze action-adventure Metroidvania ademt die futuristische steampunksfeer, en als we de trailer eens goed bekijken, zien we zelfs iets dat verdacht veel op een lightsaber lijkt. In deze game speel je als een goed gewapende huurling die op contractbasis missies voltooit om te overleven in een post-apocalyptisch São Paolo. Nadat de maan is verwoest, is deze Braziliaanse stad een van de weinige overgebleven megasteden. De wereld is hard, en zonder zuurverdiende credits ben je nergens. Daarom is je personage noodgedwongen als huurling gaan werken. Wanneer je een contract aanneemt dat ogenschijnlijk niet verschilt van de vele andere, word je in een avontuur gestort waarin complotten en verborgen gevaarlijke geheimen boven komen drijven. Hoe dieper je de stad in gaat, hoe dichter je bij de waarheid komt – en bij de eventuele verwoesting van de stad.

Combat speelt een grote rol in Sky Dust, met een scala aan verschillende vijanden die verschillende vechtstrategieën vereisen. Daarnaast is er echter ook een enorme cyberpunkstad om te verkennen. Ondanks het verval in de buitenwereld, bruist dit fictieve São Paolo. Er is dus genoeg te ontdekken tijdens je avontuur. De aankondigingstrailer trakteert ons alvast op een stukje gameplay. Je bekijkt hem hieronder: