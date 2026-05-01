Launch trailer verschenen van inKONBINI: One Store. Many Stories

Eerder deze week verscheen inKONBINI: One Store. Many Stories voor zowel de Switch als Switch 2. In deze cozy slice-of-life game werk je in een buurtwinkel in Japan, ergens in de jaren 90. De game staat al op de planning sinds 2024, en om de release dan ook eindelijk te vieren is er vandaag een launch trailer verschenen. Hierin worden de beste kanten van de game nog even in het zonnetje gezet. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In inKONBINI: One Store. Many Stories volg je het verhaal Makoto Hayakawa, die werkt in een lokale buurtwinkel. Je houdt bijvoorbeeld de productvoorraden bij, gaat in gesprek met je klanten en bouwt relaties met ze op. De voortgang is gebaseerd op de keuzes die jij als speler maakt. Je leert de mensen steeds beter kennen en komt er bijvoorbeeld gaandeweg achter welke producten ze vaak kopen, waar je natuurlijk makkelijk op kunt inspelen. Wel duurt dit leren kennen wel even, want de game speelt zich af ergens in de jaren 90. Alle digitale gemakken van tegenwoordig waren toen nog niet aan de orde! Hoe meer handigheid je krijgt in het managen van de winkel, hoe meer jij je eigen manier van werken introduceert. De gameplay wisselt zich onder andere af tussen interacties met klanten en toegankelijke minigames.